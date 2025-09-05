Поиск

Глава "Росатома" допустил, что часть мощности ЗАЭС станет "предметом международного сотрудничества"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Часть выработки Запорожской АЭС мощностью 6 ГВт может стать предметом международного сотрудничества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя недавние высказывания президента РФ Владимира Путина.

На встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо 2 сентября Путин сказал, что РФ может рассмотреть возможность сотрудничества с американской Westinghouse на ЗАЭС. "Мы, в принципе так, косвенно так эти вопросы с ними (американской стороной - ИФ) тоже обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны", - отметил он. "На Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами, можем даже втроем на Запорожской атомной станции поработать", - сказал Путин.

"Мы неоднократно докладывали президенту о том, как мы готовы к "подъему" станции. И возникает всегда вопрос о том, куда мы будем выдавать эти 6 ГВт атомного электричества. Это большая цифра. Конечно, в первую очередь - в наши территории, которые сейчас будут нуждаться в повышенном энергообеспечении. Но в принципе какая-то часть электроэнергии может стать предметом международного сотрудничества. И вот это международное сотрудничество президент обсуждает, как он сказал, косвенно мы обсуждаем с американской стороной, и готовы, опять же, цитирую практически дословно президента, посмотреть и третьего участника этих договоренностей - Украину - если, конечно, возникнут условия", - пояснил Лихачев в интервью "России 24" на полях ВЭФ-2025.

"Верховному главнокомандующему виднее, как сформировать эти условия. Со своей стороны могу сказать, что мы готовы к любому решению. Как только будет принято окончательное решение о возможности подъема (ЗАЭС - ИФ), выхода на мощность, мы можем на другой день буквально к этим операциям приступить", - заявил глава "Росатома".

По его словам, на ЗАЭС "понамешано разного топлива: в двух реакторах российское сохранилось топливо, в четырех реакторах, соответственно, американское". "Конечно, это тоже предмет переговоров с американцами, нам, как говорится, чужого не надо, но в принципе это тоже может быть предметом сотрудничества. Хозяин топлива нам хорошо известен - компания Westinghouse. До недавнего времени у нас были рабочие контакты, мы готовы их продолжить при наличии такого политического решения", - сказал Лихачев, предположив, что атомная энергетика является "заметной частью" актуальной повестки диалога президентов России и США.

ВЭФ Росатом Алексей Лихачев ЗАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что для разговора Путина с Трампом "пока нет наработок"

Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным

Около 10 БПЛА сбито в Воронежской области

Что произошло за день: четверг, 4 сентября

Восточный экономический форум - 2025

РФ зеркально ответит на решение Китая о безвизовом режиме для россиян

РФ зеркально ответит на решение Китая о безвизовом режиме для россиян
Восточный экономический форум - 2025

Законопроект о реформе банкротства в РФ проходит финальные согласования

Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку

Восточный экономический форум - 2025

Обсуждение роста норматива продаж бензина на бирже отложено до завершения ремонтов НПЗ

Восточный экономический форум - 2025

ФАС ожидает, что принимаемые на рынке меры позволят удовлетворить спрос на бензин

ФАС ожидает, что принимаемые на рынке меры позволят удовлетворить спрос на бензин
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });