Глава "Росатома" допустил, что часть мощности ЗАЭС станет "предметом международного сотрудничества"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Часть выработки Запорожской АЭС мощностью 6 ГВт может стать предметом международного сотрудничества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя недавние высказывания президента РФ Владимира Путина.

На встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо 2 сентября Путин сказал, что РФ может рассмотреть возможность сотрудничества с американской Westinghouse на ЗАЭС. "Мы, в принципе так, косвенно так эти вопросы с ними (американской стороной - ИФ) тоже обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны", - отметил он. "На Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами, можем даже втроем на Запорожской атомной станции поработать", - сказал Путин.

"Мы неоднократно докладывали президенту о том, как мы готовы к "подъему" станции. И возникает всегда вопрос о том, куда мы будем выдавать эти 6 ГВт атомного электричества. Это большая цифра. Конечно, в первую очередь - в наши территории, которые сейчас будут нуждаться в повышенном энергообеспечении. Но в принципе какая-то часть электроэнергии может стать предметом международного сотрудничества. И вот это международное сотрудничество президент обсуждает, как он сказал, косвенно мы обсуждаем с американской стороной, и готовы, опять же, цитирую практически дословно президента, посмотреть и третьего участника этих договоренностей - Украину - если, конечно, возникнут условия", - пояснил Лихачев в интервью "России 24" на полях ВЭФ-2025.

"Верховному главнокомандующему виднее, как сформировать эти условия. Со своей стороны могу сказать, что мы готовы к любому решению. Как только будет принято окончательное решение о возможности подъема (ЗАЭС - ИФ), выхода на мощность, мы можем на другой день буквально к этим операциям приступить", - заявил глава "Росатома".

По его словам, на ЗАЭС "понамешано разного топлива: в двух реакторах российское сохранилось топливо, в четырех реакторах, соответственно, американское". "Конечно, это тоже предмет переговоров с американцами, нам, как говорится, чужого не надо, но в принципе это тоже может быть предметом сотрудничества. Хозяин топлива нам хорошо известен - компания Westinghouse. До недавнего времени у нас были рабочие контакты, мы готовы их продолжить при наличии такого политического решения", - сказал Лихачев, предположив, что атомная энергетика является "заметной частью" актуальной повестки диалога президентов России и США.