Поиск

Volkswagen выпустит на рынок линейку небольших электромобилей в 2026 году

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) выпустит на рынок линейку небольших электромобилей в следующем году, рассчитывая ежегодно продавать несколько сотен тысяч машин в этом сегменте в среднесрочной перспективе.

Как говорится в сообщении VW, в новую линейку войдут два автомобиля непосредственно бренда Volkswagen, а также по одной модели входящих в автоконцерн брендов Cupra и Skoda. Стоимость электромобилей составит от 25 тыс. евро.

Все модели будут основаны на одной платформе, включающей системы помощи водителю и программное обеспечение, а также аккумуляторные технологии, обеспечивающие запас хода на 450 км.

Новые модели электромобилей будут показаны на международной выставке IAA Mobility в Мюнхене на этой неделе.

VW надеется завоевать 20-процентную долю рынка в растущем сегменте небольших электромобилей, сообщили в компании.

Акции Volkswagen прибавляют в цене 1,2% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 11,3%.

Volkswagen
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипотношения

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании
Обострение палестино-израильского конфликта

Предложение США по Газе предусматривает немедленное освобождение заложников

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 сентября

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });