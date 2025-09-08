Volkswagen выпустит на рынок линейку небольших электромобилей в 2026 году

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) выпустит на рынок линейку небольших электромобилей в следующем году, рассчитывая ежегодно продавать несколько сотен тысяч машин в этом сегменте в среднесрочной перспективе.

Как говорится в сообщении VW, в новую линейку войдут два автомобиля непосредственно бренда Volkswagen, а также по одной модели входящих в автоконцерн брендов Cupra и Skoda. Стоимость электромобилей составит от 25 тыс. евро.

Все модели будут основаны на одной платформе, включающей системы помощи водителю и программное обеспечение, а также аккумуляторные технологии, обеспечивающие запас хода на 450 км.

Новые модели электромобилей будут показаны на международной выставке IAA Mobility в Мюнхене на этой неделе.

VW надеется завоевать 20-процентную долю рынка в растущем сегменте небольших электромобилей, сообщили в компании.

Акции Volkswagen прибавляют в цене 1,2% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 11,3%.