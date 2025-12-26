Поиск

Трамп заявил, что США нанесли удары по террористам в Нигерии

Трамп заявил, что США нанесли удары по террористам в Нигерии
Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что по его приказу американские военные нанесли серию ударов по террористам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) на северо-западе Нигерии.

"Сегодня (...) Соединенные Штаты нанесли мощные и смертоносные удары по террористам ИГИЛ, которые нацелились и злобно убивали, в первую очередь, невинных христиан на северо-западе Нигерии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Под моим руководством наша страна не допустит процветания радикального исламского терроризма", - подчеркнул американский лидер.

Дональд Трамп ИГИЛ США Нигерия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что США нанесли удары по террористам в Нигерии

 Трамп заявил, что США нанесли удары по террористам в Нигерии

Папа римский в Рождество призвал к решению всех конфликтов в мире

 Папа римский в Рождество призвал к решению всех конфликтов в мире

Число ламп праздничной иллюминации в Германии снизится второй год подряд

Что случилось этой ночью: четверг, 25 декабря

Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства атомной подлодки

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7966 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });