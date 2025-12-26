Трамп заявил, что США нанесли удары по террористам в Нигерии

Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что по его приказу американские военные нанесли серию ударов по террористам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) на северо-западе Нигерии.

"Сегодня (...) Соединенные Штаты нанесли мощные и смертоносные удары по террористам ИГИЛ, которые нацелились и злобно убивали, в первую очередь, невинных христиан на северо-западе Нигерии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Под моим руководством наша страна не допустит процветания радикального исламского терроризма", - подчеркнул американский лидер.