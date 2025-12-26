Поиск

Пекин объявил о санкциях в отношении 20 компаний американского ВПК

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая объявили о введении ограничительных мер в отношении 20 американских компаний, связанных с оборонной сферой, сообщили в пятницу в МИД КНР.

"В ответ на недавнее заявление США о масштабных продажах вооружения Тайваню, Китай решил ввести контрмеры (...) в отношении 20 американских компаний, имеющих отношение к военной сфере, и 10 руководителей компаний, которые занимаются вооружением Тайваня последние годы", - отметил представитель китайского ведомства.

В МИД Китая вновь призвали США прекратить "подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе", а также перестать поставлять вооружение.

"Любая компания или любое физлицо, которое занимается продажей оружия Тайваню, заплатит за это правонарушение", - отметил представитель МИД, его слова приводятся на сайте ведомства.

Согласно азиатским СМИ, санкции подразумевают замораживание любых находящихся в КНР активов попавших под ограничение юрлиц и физлиц, а также запрет для китайских компаний и граждан вести бизнес с ними.

Ранее в декабре администрация президента США Дональда Трампа объявила о масштабных поставках оружия Тайваню на сумму более чем $10 млрд.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав его Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Пекин объявил о санкциях в отношении 20 компаний американского ВПК

