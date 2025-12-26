Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 26 декабря

США нанесли удары по боевикам в Нигерии, запущенный с Плесецка спутник вывели на орбиту, на Алтае загорелась турбаза

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил, что по его приказу американские военные нанесли серию ударов по позициям террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) на северо-западе Нигерии. В МИД страны подтвердили, что операция проведена в рамках двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Военный министр США Пит Хегсет сообщил о подготовке новых действий по защите христианского населения региона.

- Израиль и Сирия добились успехов на переговорах по соглашению о безопасности, его могут вскоре заключить, сообщил телеканал i24 со ссылкой на источник.

- Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом заявил о готовности Вашингтона участвовать в мирных переговорах между Пномпенем и Бангкоком.

- В Республике Алтай произошло возгорание на турбазе "Юность" (Майминский район). Пожару присвоен ранг №2.

- Система маркировки "Честный знак" с 1 октября помогла предотвратить более 176 тыс. попыток продажи икры, не прошедшей проверку, сообщил Роспотребнадзор.

- Ким Чен Ын при посещении ведущих военно-промышленных предприятий КНДР заявил о необходимости наращивания производства ракет и боеприпасов, сообщило агентство ЦТАК.

- Космический аппарат, запущенный в четверг с космодрома Плесецк, вывели на целевую орбиту. Со спутником установлена устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, сообщили в Минобороны РФ.

