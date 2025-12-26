Поиск

CША готовы содействовать переговорам между Камбоджей и Таиландом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом заявил о готовности Вашингтона участвовать в мирных переговорах между Камбоджей и Таиландом, сообщили в пятницу в Госдепартаменте.

"Рубио в дальнейшем подтвердил, что США готовы содействовать переговорам для обеспечения мира и стабильности между Камбоджей и Таиландом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что госсекретарь выразил обеспокоенность "продолжающимся насилием".

"Рубио вновь заявил о стремлении президента Трампа к миру и необходимости полного выполнения Куала-Лумпурских мирных соглашений", - подчеркнули в госдепе.

В среду The Guardian сообщила, что власти Камбоджи и Таиланда приступили к переговорам, чтобы урегулировать вооруженный конфликт на границе.

"Бангкок очень рассчитывает на то, что встреча приведет к положительным результатам", - заявил представитель Минобороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири.

Он отметил, что итоги консультаций будут зависеть от позиции Камбоджи.

Камбоджийская сторона также подтвердила факт начала переговоров, отметив, что Пномпень надеется на прекращение насилия и восстановление стабильности.

Ожидается, что переговоры пройдут на пограничном пункте в таиландской провинции Чантхабури и продлятся до субботы.

Ранее в Бангкоке требовали, чтобы Камбоджа первая объявила режим прекращения огня, поскольку, по версии таиландской стороны, именно камбоджийские военные нарушили перемирие.

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат разногласия относительно нескольких труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены.

Разногласия вылились в пять дней боев на границе в июле 2025 года, стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 1 млн человек пришлось покинуть свои дома, не менее 40 человек погибли.

Президент США Дональд Трамп обещал, что приложит все усилия для урегулирования нового вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей.

