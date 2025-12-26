CША готовы содействовать переговорам между Камбоджей и Таиландом
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом заявил о готовности Вашингтона участвовать в мирных переговорах между Камбоджей и Таиландом, сообщили в пятницу в Госдепартаменте.
"Рубио в дальнейшем подтвердил, что США готовы содействовать переговорам для обеспечения мира и стабильности между Камбоджей и Таиландом", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что госсекретарь выразил обеспокоенность "продолжающимся насилием".
"Рубио вновь заявил о стремлении президента Трампа к миру и необходимости полного выполнения Куала-Лумпурских мирных соглашений", - подчеркнули в госдепе.
В среду The Guardian сообщила, что власти Камбоджи и Таиланда приступили к переговорам, чтобы урегулировать вооруженный конфликт на границе.
"Бангкок очень рассчитывает на то, что встреча приведет к положительным результатам", - заявил представитель Минобороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири.
Он отметил, что итоги консультаций будут зависеть от позиции Камбоджи.
Камбоджийская сторона также подтвердила факт начала переговоров, отметив, что Пномпень надеется на прекращение насилия и восстановление стабильности.
Ожидается, что переговоры пройдут на пограничном пункте в таиландской провинции Чантхабури и продлятся до субботы.
Ранее в Бангкоке требовали, чтобы Камбоджа первая объявила режим прекращения огня, поскольку, по версии таиландской стороны, именно камбоджийские военные нарушили перемирие.
Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат разногласия относительно нескольких труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены.
Разногласия вылились в пять дней боев на границе в июле 2025 года, стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 1 млн человек пришлось покинуть свои дома, не менее 40 человек погибли.
Президент США Дональд Трамп обещал, что приложит все усилия для урегулирования нового вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей.