В ЕС призвали непальские власти к сдержанности и защите жизни людей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ЕС глубоко сожалеет о гибели людей и насилии в ходе продолжающихся демонстраций в Непале, заявил во вторник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Необходимо провести независимое расследование этих убийств. ЕС призывает власти к сдержанности и принятию всех необходимых мер для защиты жизни людей", - говорится в опубликованном ЕВС коммюнике.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в документе.

ЕС призвал все стороны "к диалогу для разрешения разногласий и обеспечения соблюдения всех основных прав".

Ранее премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку на фоне протестов. По некоторым данным, президент Непала Рам Чандра Паудел во вторник также сложил с себя полномочия, хотя его канцелярия это опровергает. В стране не прекращаются антиправительственные демонстрации.

Тем временем, по информации Hindustan Times, командование армии Непала и руководство служб безопасности вместе призвали протестующих проявлять сдержанность и урегулировать кризис через диалог.

По последним данным, число жертв беспорядков во вторник достигло 22, пострадали сотни человек.