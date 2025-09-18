Поиск

Exxon ведет переговоры с РФ о возврате активов на $4,6 млрд, но не о новых инвестициях

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Exxon Mobil не планирует возвращаться в Россию, заявил исполнительный директор компании Даррен Вудс в интервью Financial Times.

"У нас нет никаких планов по возвращению в Россию. (...) На самом деле это (переговоры Exxon c представителями РФ - ИФ) было связано с обсуждением мирового соглашения по арбитражу, связанному с экспроприацией наших активов в 2022 году", - сказал он.

Отмечается, что переговоры менеджмента компании с российскими официальными лицами стартовали в начале 2023 года, вскоре после того, как Exxon подала арбитражный иск против правительства РФ, связанный с судьбой 30% доли Exxon в проекте "Сахалине-1". По словам Вудса, переговоры направлены на возврат активов стоимостью $4,6 млрд, но не предполагают возможность инвестиций в проекты на территории РФ.

Как сообщалось, после начала военной операции РФ на Украине Exxon Mobil заявила о желании выйти из "Сахалина-1". В апреле 2022 года Exxon Neftegas Ltd, являясь оператором проекта, объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на "Сахалине-1" (в сентябре сообщалось о приостановке добычи нефти и газа на проекте), а позже сообщила о намерении передать свои права неназванной третьей стороне.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 14 октября 2022 года в Южно-Сахалинске была зарегистрирована компания, которой присвоили статус нового оператора СРП-проекта – ООО "Сахалин-1". "Сахалинморнефтегаз-Шельф" получил 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП) и статус единоличного исполнительного органа. Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). Exxon Mobil (30%) в установленном порядке согласие на получение доли не подтвердила. Согласно указу, "отказная" доля подлежит оценке и последующей продаже российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, которые определяются правительством РФ.

Обсуждения возможного возвращения Exxon в проект "Сахалин-1" начались на фоне переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись на Аляске 15 августа, а также на фоне внесения изменений в указ о "Сахалине-1" – он был дополнен условиями получения иностранными инвесторами доли в новом операторе проекта.

В сентябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что экономический блок "не снимается с повестки дня" в отношениях между Россией и США: "Могу упомянуть "Сахалин-1" как наиболее очевидный пример работы, которая началась в этой сфере и которая на слуху".

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа. Пика добычи нефти на "Сахалине-1" консорциум достиг в 2019 году (12,96 млн тонн в год), после чего показатели стали снижаться. В 2020 году было добыто 12,44 млн тонн, в 2021 году - 11,3 млн тонн. Точные данные об объемах добычи нефти на проекте в 2022-2024 годах не публиковались.

