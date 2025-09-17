Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать с американской стороной вопросы экономики

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Экономический блок не снимается с повестки дня в отношениях между Россией и США, сообщил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Экономический блок не снимается с повестки дня. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в контактах, которые у него были, и в форматах, которые по факту, что называется, пристыкованы к работе на высшем уровне, все эти сюжеты отрабатывает", - ответил он на вопрос, продолжаются ли контакты между двумя странами в сфере энергетики.

"Могу упомянуть "Сахалин-1" как наиболее очевидный пример работы, которая началась в этой сфере и которая на слуху. Но есть и другие направления. Мы готовы углублять эти обсуждения и открыты именно к практическому сотрудничеству", - сказал замминистра.