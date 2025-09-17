Поиск

Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать с американской стороной вопросы экономики

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Экономический блок не снимается с повестки дня в отношениях между Россией и США, сообщил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Экономический блок не снимается с повестки дня. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в контактах, которые у него были, и в форматах, которые по факту, что называется, пристыкованы к работе на высшем уровне, все эти сюжеты отрабатывает", - ответил он на вопрос, продолжаются ли контакты между двумя странами в сфере энергетики.

"Могу упомянуть "Сахалин-1" как наиболее очевидный пример работы, которая началась в этой сфере и которая на слуху. Но есть и другие направления. Мы готовы углублять эти обсуждения и открыты именно к практическому сотрудничеству", - сказал замминистра.

Кирилл Дмитриев США Сахалин-1 Сергей Рябков МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

Задержанный в Приморье французский велосипедист находится в СИЗО в Уссурийске

Верховный суд определит правила расчета размера выплат потерпевшему в ДТП

Российские военные нейтрализовали за ночь восемь беспилотников ВСУ

Египет предложил расширить направления российского туризма

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Что произошло за день: вторник, 16 сентября

Директора "МКД Эльбрус" арестовали по делу о гибели людей на канатке в КБР

Путин посетил полигон "Мулино" во время основного этапа учений "Запад-2025"

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });