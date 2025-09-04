Поиск

Рубио заявил, что США намерены применять силу в Латинской Америке только против наркокартелей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - США намерены применять силу исключительно против наркокартелей, но не против каких-либо латиноамериканских государств, сказал в четверг госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Кито (Эквадор).

По его словам, "наркотеррористы представляют угрозу для западного полушария, и война идет с ними, но наши отношения с Эквадором расширяются, в частности, в сферах безопасности и борьбы с наркокартелями".

Рубио отметил, что Эквадор стал транзитной страной для картелей из Колумбии и Венесуэлы, которые тесно связаны с картелями в Мексике, однако, по его словам, конечной точкой для их товара являются США. "Некоторые районы страны (Эквадора) живут мирно, а некоторое страдают от наркодельцов, именно на них и нацелена наша борьба", - сказал он.

Накануне министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в администрации Трампа по-прежнему придерживаются мнения, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поддерживает производство запрещенных веществ в стране и их нелегальный ввоз в США.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что американское военное командование намерено направить к берегам Венесуэлы военный флот для усиления борьбы с наркокартелями.

Власти Венесуэлы в ответ объявили дополнительный призыв резервистов.

"Мир не может быть таким, каким он был сто лет назад, когда кто-то размещал поблизости вооружение и требовал сдаться", - сказал венесуэльский президент Николас Мадуро, имея в виду развертывание ВМС США в водах Карибского моря близ Венесуэлы.

Марко Рубио Николас Мадуро США Латинская Америка Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ сообщили, что контролируют около 40% города Газа

В ЦАХАЛ сообщили, что контролируют около 40% города Газа

Прокурор округа Колумбия подал иск против развертывания Нацгвардии в Вашингтоне

Прокурор округа Колумбия подал иск против развертывания Нацгвардии в Вашингтоне

В отношении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук начато уголовное расследование

Макрон объявил о начале работы над гарантиями безопасности для Украины

Макрон объявил о начале работы над гарантиями безопасности для Украины

В "коалиции желающих" не будут разглашать, какие силы готовы выделить для Киева

Умершие знаменитости

Умер Джорджо Армани

Умер Джорджо Армани

Трамп отверг предложение по торговому соглашению с Дели из-за закупок Индией нефти РФ

Трамп отверг предложение по торговому соглашению с Дели из-за закупок Индией нефти РФ

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку

В Париже проходит встреча "коалиции желающих" по Украине

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });