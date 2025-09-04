Рубио заявил, что США намерены применять силу в Латинской Америке только против наркокартелей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - США намерены применять силу исключительно против наркокартелей, но не против каких-либо латиноамериканских государств, сказал в четверг госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Кито (Эквадор).

По его словам, "наркотеррористы представляют угрозу для западного полушария, и война идет с ними, но наши отношения с Эквадором расширяются, в частности, в сферах безопасности и борьбы с наркокартелями".

Рубио отметил, что Эквадор стал транзитной страной для картелей из Колумбии и Венесуэлы, которые тесно связаны с картелями в Мексике, однако, по его словам, конечной точкой для их товара являются США. "Некоторые районы страны (Эквадора) живут мирно, а некоторое страдают от наркодельцов, именно на них и нацелена наша борьба", - сказал он.

Накануне министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в администрации Трампа по-прежнему придерживаются мнения, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поддерживает производство запрещенных веществ в стране и их нелегальный ввоз в США.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что американское военное командование намерено направить к берегам Венесуэлы военный флот для усиления борьбы с наркокартелями.

Власти Венесуэлы в ответ объявили дополнительный призыв резервистов.

"Мир не может быть таким, каким он был сто лет назад, когда кто-то размещал поблизости вооружение и требовал сдаться", - сказал венесуэльский президент Николас Мадуро, имея в виду развертывание ВМС США в водах Карибского моря близ Венесуэлы.