США перебросят 10 истребителей в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Командование США приняло решение направить 10 истребителей-бомбардировщиков F-35 в Пуэрто-Рико в связи с активизацией борьбы Вашингтона с латиноамериканскими наркокартелями, сообщает в пятницу New York Post со ссылкой на источники.

"По словам источника, близкого к администрации президента США Дональда Трампа, прибытие истребителей, которые усилят американское военное присутствие в регионе Карибского моря, ожидается на следующей неделе", - сообщает издание.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя, отдал распоряжение об использовании ВС США для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами своей территории. Такие планы вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе Венесуэле.

Впоследствии неоднократно сообщалось, что американское командование направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку.

На этой неделе Трамп заявил, что американские военные нанесли удар по судну венесуэльской преступной группировки "Трен-де-Арагуа", перевозившему наркотики в США, 11 наркоторговцев были убиты. По данным портала Axios, многие данные об этом ракетном ударе по судну остаются засекреченными.