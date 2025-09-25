Путин назвал безопасность при реализации ядерных проектов абсолютным приоритетом РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Обеспечение безопасности является абсолютным приоритетом для России при осуществлении проектов в ядерной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере. Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты объектов и установок", - сказал Путин, выступая на Глобальном атомном форуме в четверг.

Поэтому, подчеркнул он, необходимо и дальше наращивать требования к безопасности и надежности на каждой из стадий атомного цикла, включая добычу урана, эксплуатацию реакторов, обращение с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами. "Причем надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения", - сказал Путин.

Перед выступлением президент РФ "на полях" Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций.

В числе гостей форума – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн