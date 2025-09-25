Поиск

Торги акциями Brunello Cucinelli приостановлены после падения на 17% из-за сообщений о магазинах в Москве

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Торги акциями итальянского производителя одежды класса "люкс" Brunello Cucinelli были приостановлены в четверг после падения более чем на 17%, которое было вызвано сообщением, что компания якобы вводит акционеров в заблуждение относительно своей деятельности в России, пишет Financial Times.

Morpheus Research объявил по итогам трехмесячного расследования, что известная своими изделиями из кашемира и аксессуарами Cucinelli "продолжает управлять несколькими магазинами в Москве с широким ассортиментом товаров стоимостью в тысячи евро".

Европейский союз в 2022 году ввел запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

На прошлой неделе главный исполнительный директор Cucinelli Лука Лисандрони сообщил FT, что компания продолжает продавать ограниченный ассортимент товаров в России, что разрешено законодательством ЕС. Он сказал, что магазины Cucinelli в РФ остаются закрытыми, но бренд продолжает предлагать индивидуальные услуги клиентам в московском шоуруме, а также продолжает работать с оптовиками.

Расследование Morpheus, которое включало интервью с бывшими сотрудниками и партнерами Cucinelli, "обширный анализ" торговых данных и посещение российских магазинов, ставит под сомнение заявления компании. Morpheus сообщила, что в августе и сентябре 2025 года отправляла "тайных покупателей" в некоторые московские магазины Cucinelli, которые подтвердили, что магазины открыты.

"Мы обнаружили, что Cucinelli продолжает управлять несколькими магазинами в Москве с широким ассортиментом товаров стоимостью в тысячи евро", - говорится в сообщении Morpheus.

Бирки на товарах в этих торговых точках свидетельствуют о том, что одежда была произведена в Италии в течение последних двух лет, то есть после введения санкций против России, отметили в Morpheus.

Итальянский финансовый регулятор временно приостановил торги акциями Cucinelli до получения заявления от компании.

Представитель Cucinelli не ответили на запрос FT.

Летом хедж-фонд Pertento Partners заявлял, что итальянский бренд продолжает управлять магазинами в РФ в нарушение санкций ЕС и использует российские каналы для сбыта излишков товара. По данным фонда, три российских магазина Cucinelli продолжают работать и продают текущие коллекции по "ценам, многократно превышающим санкционные лимиты".

Лисандрони говорил FT, что эти заявления ложны и что в России по-прежнему продаются только товары оптовой ценой 300 евро, такие как хлопковые брюки и футболки. Это не превышает установленный ЕС лимит.

