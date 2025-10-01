Поиск

Польша продлила погранконтроль на границах Германии и Литвы до апреля 2026 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пограничный контроль на границах Польши с Германией и Литвой продлен до 4 апреля 2026 года, сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши. Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Марцин Кервиньский.

"Мы продлеваем контроль, чтобы контролировать миграционный путь, который проходит из стран Балтии через Польшу в Западную Европу. Мы задерживаем лиц, пытающихся незаконно переправить мигрантов на Запад. Ключевой задачей для пограничной стражи остается поддержание герметичности и охрана границы с Беларусью от миграционного давления", - объяснил Кервиньский.

Польша восстановила временный пограничный контроль с Литвой и Германией в начале июля. Первоначально этот режим должен был действовать с 7 июля по 5 августа, позднее он продлевался. На границе с Литвой транспортные средства проверяются в 13 пунктах, контроль носит выборочный характер.

По утверждению Варшавы, такое решение принято для того, чтобы остановить так называемую вторичную нелегальную миграцию из Белоруссии, когда иммигранты пытаются попасть в Польшу и Германию через Латвию и Литву.

Польша Германия Литва Латвия Марцин Кервиньский МВД Белоруссия
