Минск получил официальное уведомление об открытии границы с Польшей с 25 сентября

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете Белоруссии заявили о получении официального уведомления от Польши об открытии пункта пропуска на белорусско-польской границе.

"В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе", - сообщили в ведомстве.

Закрыты были автодорожные пункты Брест - Тересполь и Козловичи - Кукурыки, а также четыре железнодорожных пункта пропуска: Гродно - Кузница-Белостокская, Берестовица - Зубки Белостокские, Свислочь - Семеновка и Брест - Тересполь.

Премьер Польши Дональд Туск объявил журналистам об открытии границ накануне