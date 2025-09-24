Поиск

Президент Польши заявил о готовности защищать территорию страны

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Польша готова защищать свою территорию, заявил президент Кароль Навроцкий в ходе дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Государственные границы больше не являются неприкосновенными, а международное право превратилось из правила в рекомендацию. Существующий международный порядок рушится на наших глазах, и мир вступил в опасную новую эру соперничества великих держав, нарушающих правила и проверяющих, как далеко можно зайти, прежде чем кто-то твердо скажет "хватит", - заявил Навроцкий, которого цитируют польские СМИ.

По словам президента, в ходе недавнего нарушения беспилотниками воздушного пространства страны "Польша была вынуждена впервые со времен Второй мировой войны открыть огонь по вражеским целям над своей территорией".

"И я заверяю вас как главнокомандующий вооруженными силами и президент Польши, что Польша всегда будет реагировать адекватно и готова защищать свою территорию", - сказал Навроцкий, отметив, что "Польша выделяет значительные средства на развитие своего оборонного потенциала, укрепляя устойчивость не только государства, но и нашей части Европы".

