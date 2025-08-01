Польша продлила контроль на границе с Литвой до октября

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Польша продлила на 60 дней, до 4 октября пограничный контроль на границе с Литвой, сообщило МВД Литвы.

Литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович обсудил вопросы погранконтроля с польским коллегой Марцином Кервинским.

"Мы понимаем решение Польши продлить временный контроль над внутренними границами. Для борьбы с незаконной миграцией необходимо принять все меры. Это решение, безусловно, не направлено против граждан Литвы, это средство предотвращения вторичной миграции. (...) Мы продолжим активно сотрудничать с Польшей, чтобы пограничный контроль не создавал неудобств для тех, кто путешествует из Литвы в Польшу", - сказал Кондратович.

Польша восстановила временный пограничный контроль с Литвой и Германией в начале июля. Первоначально этот режим должен был действовать с 7 июля по 5 августа. На границе с Литвой транспортные средства проверяются в 13 пунктах, контроль носит выборочный характер.

В Варшаве целью введения контроля назвали прекращение вторичной нелегальной миграции из Белоруссии, когда иммигранты пытаются попасть в Польшу и Германию через Латвию и Литву.