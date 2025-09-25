Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию, рекомендовало воздержаться от любых поездок в эту страну.

"Министерство иностранных дел призывает граждан Польши, остающихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

"Посольство вновь заявляет, что в связи с обострением ситуации, продолжающейся войной в регионе и неоднократными произвольными арестами граждан Польши Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Республику Беларусь", - добавили дипломаты..

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной", - предупредило посольство.