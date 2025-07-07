Польша ввела временный пограничный контроль с Германией и Литвой

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти Польши в понедельник утром восстановили пограничный контроль с Германией и Литвой, сообщает Associated Press.

Новые меры продлятся 30 дней, однако власти не исключают, что после завершения этого срока их могут продлить.

На границе с Литвой, протяженность которой составляет 104 км, пропускные пункты будут работать в 13 местах, на границе с Германией (467 км) - в 52 местах.

В воскресенье министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк заявил, что Польша полностью готова ввести временный пограничный контроль с полуночи. По его словам, введение проверок на внутренних границах ЕС "необходимо для обеспечения абсолютной герметичности наших границ в борьбе с нелегальной миграцией".

Ранее в этом году власти ФРГ в рамках борьбы против нелегальной иммиграции усилили контроль на границе с Польшей. Это вызвало недовольство в польском правительстве.