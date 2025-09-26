Поиск

В Польше заявили о готовности сбивать самолеты при нарушении воздушного пространства

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша будет сбивать военные самолеты, которые преднамеренно войдут в воздушное пространство страны.

В эфире телеканала Newsmax Навроцкого спросили, собьет ли Польша российский самолет, если он "войдет в воздушное пространство Польши и будет знать, что находится в польском воздушном пространстве, будет уведомлен об этом и не покинет его немедленно".

"Да, конечно. Если такая провокация произойдет, как и если российские беспилотники будут представлять угрозу для поляков, то, безусловно, польские вооруженные силы в контакте с нашими союзниками, а также я в качестве главнокомандующего вооруженными силами, будем бороться с ними", - сказал польский президент.

"Мы не хотим, чтобы кто-то нарушал наши границы", - подчеркнул он.

Навроцкий добавил, что "Польша при поддержке НАТО и США готова ответить на любую провокацию силой польских солдат".

"У нас более 200 тысяч польских солдат, мощная армия и мощная поддержка союзников, в том числе со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы - государство-член НАТО, и мы не приемлем российские беспилотники в нашем воздушном пространстве", - сказал он.



Brent подорожала до $69,52 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

