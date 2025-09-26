В Польше заявили о готовности сбивать самолеты при нарушении воздушного пространства

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша будет сбивать военные самолеты, которые преднамеренно войдут в воздушное пространство страны.

В эфире телеканала Newsmax Навроцкого спросили, собьет ли Польша российский самолет, если он "войдет в воздушное пространство Польши и будет знать, что находится в польском воздушном пространстве, будет уведомлен об этом и не покинет его немедленно".

"Да, конечно. Если такая провокация произойдет, как и если российские беспилотники будут представлять угрозу для поляков, то, безусловно, польские вооруженные силы в контакте с нашими союзниками, а также я в качестве главнокомандующего вооруженными силами, будем бороться с ними", - сказал польский президент.

"Мы не хотим, чтобы кто-то нарушал наши границы", - подчеркнул он.

Навроцкий добавил, что "Польша при поддержке НАТО и США готова ответить на любую провокацию силой польских солдат".

"У нас более 200 тысяч польских солдат, мощная армия и мощная поддержка союзников, в том числе со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы - государство-член НАТО, и мы не приемлем российские беспилотники в нашем воздушном пространстве", - сказал он.