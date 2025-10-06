Поиск

ХАМАС опровергает сообщения о готовности сложить оружие в рамках плана Трампа по Газе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС опровергает ранее появившиеся сообщения о его готовности к разоружению под международным наблюдением в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа.

Член политбюро ХАМАС Махмуд аль-Мардави заявил, что эти сообщения были "сфабрикованными" и "безосновательными", направленными на то, чтобы "исказить позицию движения и запутать общественное мнение".

Вопрос о разоружении ХАМАС - это "палестинский вопрос, который будет решаться в палестинских рамках", - заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты, его цитирует газета "Ашарк аль-Аусат".

В то же время, как следует из пресс-релиза ХАМАС, делегация движения уже прибыла в Египет для переговоров об условиях прекращения огня. Ожидается, что непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС начнутся в понедельник.

Ранее источник в ХАМАС сообщил телеканалу Al Arabiya, что группировка начала сбор останков погибших израильских заложников для возможной передачи.

Движение через египетских посредников также обратилось к Израилю с просьбой прекратить авиаудары по сектору Газа.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь считает успешным ход урегулирования конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, однако призывает стороны ускориться с реализацией его плана.

"Эти переговоры были очень успешными и продвигаются быстро. Технические группы снова встретятся в понедельник в Египте, чтобы проработать и прояснить окончательные детали. Мне сообщили, что первый этап должен быть завершен на этой неделе, и я прошу всех ускориться", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп Газа ХАМАС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объявлен состав нового правительства Франции

Объявлен состав нового правительства Франции

Что произошло за день: воскресенье, 5 октября

Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год

Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год

После протестов в Тбилиси грузинские силовики нашли схрон с оружием и взрывчаткой

США предлагают по $2500 подросткам-мигрантам, которые добровольно покинут страну

США предлагают по $2500 подросткам-мигрантам, которые добровольно покинут страну

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Организаторы протестов в Тбилиси обвиняются в призывах к свержению власти

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7289 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });