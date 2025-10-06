ХАМАС опровергает сообщения о готовности сложить оружие в рамках плана Трампа по Газе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС опровергает ранее появившиеся сообщения о его готовности к разоружению под международным наблюдением в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа.

Член политбюро ХАМАС Махмуд аль-Мардави заявил, что эти сообщения были "сфабрикованными" и "безосновательными", направленными на то, чтобы "исказить позицию движения и запутать общественное мнение".

Вопрос о разоружении ХАМАС - это "палестинский вопрос, который будет решаться в палестинских рамках", - заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты, его цитирует газета "Ашарк аль-Аусат".

В то же время, как следует из пресс-релиза ХАМАС, делегация движения уже прибыла в Египет для переговоров об условиях прекращения огня. Ожидается, что непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС начнутся в понедельник.

Ранее источник в ХАМАС сообщил телеканалу Al Arabiya, что группировка начала сбор останков погибших израильских заложников для возможной передачи.

Движение через египетских посредников также обратилось к Израилю с просьбой прекратить авиаудары по сектору Газа.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь считает успешным ход урегулирования конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, однако призывает стороны ускориться с реализацией его плана.

"Эти переговоры были очень успешными и продвигаются быстро. Технические группы снова встретятся в понедельник в Египте, чтобы проработать и прояснить окончательные детали. Мне сообщили, что первый этап должен быть завершен на этой неделе, и я прошу всех ускориться", - написал Трамп в соцсети Truth Social.