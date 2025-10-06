Трамп призвал ускориться с реализацией его плана по урегулированию конфликта в Газе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает успешным ход урегулирования конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, однако призывает стороны ускориться с реализацией его плана.

"Эти переговоры были очень успешными и продвигаются быстро. Технические группы снова встретятся в понедельник в Египте, чтобы проработать и прояснить окончательные детали. Мне сообщили, что первый этап должен быть завершен на этой неделе, и я прошу всех ускориться", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, позитивные дискуссии состоялись на выходных с участием "ХАМАС и стран всего мира - арабских, мусульманских и всех остальных". На них, как отметил Трамп, речь шла не только об освобождении захваченных ХАМАС заложников и окончании конфликта в секторе Газа, но и долговременном мире на всем Ближнем Востоке".

"Время имеет значение, иначе последует массовое кровопролитие - этого никто не хочет!" - подчеркнул Трамп.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию по Газе из 20 пунктов, включающих в том числе прекращение боевых действий и освобождение израильских заложников. План поддержали ведущие региональные государства, включая Египет и Катар.