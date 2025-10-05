Поиск

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Израиль готов отвести войска, находящиеся в секторе Газа, на первоначальную линию, которая была продемонстрирована движению ХАМАС, заявил президент США Дональд Трамп.

"Когда ХАМАС подтвердит это, прекращение огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными, и мы создадим условия для следующего этапа вывода войск, который приблизит нас к окончанию этой 3-тысячелетней катастрофы", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В сообщении он привел карту, на которой обозначена упомянутая линия.

В то же время, как отмечает CNN, в соответствии с картой, которую представил Трамп, израильские военные продолжат сохранять присутствие в Рафахе и Хан-Юнисе на юге Газы и на значительной части севера сектора, а также в буферной зоне в других частях его территории.

