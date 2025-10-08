Что случилось этой ночью: среда, 8 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы РФ полностью владеют стратегической инициативой на СВО. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил о продвижении вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях и продолжающейся работе над полосой безопасности в Харьковской и Сумской областях.

- Двое взрослых и четырехлетняя девочка пострадали в результате ракетного обстрела в Белгородской области. Снаряд попал в частный дом в селе Мощеное Грайворонского округа. Пострадавшие госпитализированы в Грайворонскую ЦРБ.

- Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 53 беспилотника ВСУ над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями. Накануне вечером было нейтрализовано 30 украинских БПЛА над Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областями.

- Арестованы еще четверо участников штурма президентского дворца в Тбилиси. Как заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, по соответствующему уголовному делу уже задержаны 22 человека, еще трое находятся в розыске.

- Дональд Трамп считает, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по сектору Газа. По словам президента США, эта сделка принесет мир на Ближний Восток. "Мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что все ее придерживаются", - добавил Трамп.