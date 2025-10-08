Российские военные нейтрализовали за ночь 53 украинских БПЛА

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В ночь на среду российские военные перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над девятью регионами РФ, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 7 октября до 7.00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.