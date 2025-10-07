Поиск

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

По его словам, ВС РФ освободили почти 5 тыс. кв. км территории в этом году

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации, освобождено почти 5 тыс. кв. км территории в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти 5 тысяч квадратных километров территории (4 900) и 212 населенных пунктов", - сказал Путин в ходе совещания с руководством министерства обороны РФ и Генерального штаба.

По его словам, решающая роль в этом, безусловно, принадлежит российским военнослужащим, "которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность, любовь к родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство".

Путин попросил передать слова искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно.

"Также хочу отметить важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий российской армии. Предприятия оборонки обеспечивают в полном объёме потребности Вооруженных сил высокоточным оружием", - подчеркнул президент РФ.

Путин напомнил, что 30 сентября в стране отмечали День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. По его словам, то, что жители подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, подтверждает, что "решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными".

