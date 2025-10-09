ВС Израиля начали готовиться к отходу на согласованные рубежи в секторе Газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля готовится к отводу подразделений на согласованные линии развертывания в секторе Газа, сообщил телеграм-канал ЦАХАЛа.

"ЦАХАЛ начал подготовку к исполнению соглашения в соответствии с указаниями политического руководства и оперативной обстановкой. В рамках этого процесса осуществляются приготовления и боевой протокол для скорого отвода на согласованные рубежи", - заявила армия.

Одновременно военные сообщили о продолжении развертывания контингента в анклаве и готовности к любому изменению оперативной обстановки.

О том, что руководство Израиля и террористическое движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, ранее сообщил президент Дональд Трамп. По его словам, на практике это означает, что ХАМАС в скором времени отпустит всех заложников, а Израиль отведет в секторе Газа войска на согласованные рубежи.

Такое развитие событий президент США назвал "первым шагом к долговременному и прочному миру".