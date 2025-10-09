Глава Генштаба ЦАХАЛ призвал армию готовиться к любому сценарию по Газе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приветствовала подписание соглашения о возвращении заложников, в то же время начальник генерального штаба Эяль Замир потребовал быть готовыми к любому развитию событий, сообщает в четверг пресс-служба армии Израиля.

"Во время оценки ситуации, проведенной ночью, начальник Генштаба проинструктировал все силы, как на линии фронта, так и в тылу, потребовал подготовить надежную оборону и быть готовыми к любому сценарию", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что развертывание сил будет осуществляться "в соответствии с директивами политического эшелона и этапами соглашения, с ответственностью и упором на безопасность наших солдат".

Замир также поручил армейским подразделениям "подготовиться к руководству операцией по возвращению заложников, которая, как ожидается, будет проведена деликатно и профессионально".

"Армия обороны Израиля будет продолжать действовать для достижения целей войны и защиты граждан государства Израиль на всех фронтах", - подчеркивает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа.