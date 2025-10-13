ОПЕК+ в сентябре добывал на 330 тыс. б/с меньше плана, РФ отстала на 94 тыс. б/с

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Страны-участницы альянса ОПЕК+ в сентябре увеличили добычу нефти на 540 тыс. баррелей в сутки, но были ниже плана на 334 тыс. б/с, показывают данные ОПЕК, представленные в ежемесячном отчете.

В частности, страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в сентябре нарастили добычу на 433 тыс. б/с до 22,9 млн б/с, но были ниже плана, с учетом компенсаций ранее недосокращенной добычи, на 28 тыс. б/с. Существенней всех превысил свою квоту Габон (на 48 тыс. б/с).

В целом все страны ОПЕК, включая не участвующие в сделке Иран, Венесуэлу и Ливию, увеличили добычу на 524 тыс. б/с до 28,44 млн б/с.

Страны ОПЕК+, не входящие в ОПЕК, увеличили добычу на 106 тыс. б/с до 14,6 млн б/с, но были ниже плана на 306 тыс. б/с. При этом Казахстан, запустивший в феврале Тенгизское месторождение, снова был выше квоты на 306 тыс. б/с. Показатели ОПЕК, представляющие данные нескольких вторичных источников, традиционно немного пересматриваются - так, оценка добычи Казахстана за август в новом отчете повышена с 1,814 млн б/с до 1,866 млн б/с (почти на 50 тыс. б/с). Таким образом, в сентябре Казахстан снизил добычу на 26 тыс. б/с.

Традиционно примерно на 300 тыс. б/с ниже своей квоты оказалась Мексика, а Азербайджан отстал от квоты на 90 тыс. б/с. Малайзия добыла меньше разрешенного уровня на 72 тыс. б/с, а Россия, увеличив добычу на 150 тыс. б/с, добывала меньше плана на 94 тыс. б/с. При этом по первоначальному плану компенсаций ранее недосокращенной добычи Россия могла бы быть меньше разрешенного уровня на 43 тыс. б/с. Но в начале октября был представлен новый график компенсаций, по которому в сентябре Россия планировала компенсировать, то есть дополнительно сократить добычу, на 34 тыс. б/с, а не на 85 тыс. б/с.

В августе Россия добыла меньше разрешенного уровня на 86 тыс. б/с. Вице-премьер РФ Александр Новак комментировал, что Россия плавно наращивает добычу вместе с другими странами ОПЕК+ в процессе увеличения квот. "У нас идет наращивание добычи, и мы наращиваем. Это инерционный процесс. Так же, как мы не можем быстро сократить, мы так же и наращиваем плавно. Мы свою квоту будем исполнять", - сказал он, комментируя недостигнутый план по августовской добыче.