Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Фото: Инна Кукуджанова/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости полностью нейтрализовать в стране экстремистские силы, которые объединились под названием "коллективное национальное движение".

"Итоги вчерашних местных выборов, в которых более чем уверенно победила правящая партия "Грузинская мечта", стали очередным шагом к нейтрализации коллективного национального движения", - сказал Кобахидзе на брифинге.

По его словам, предпринятая накануне попытка свержения действующей власти полностью провалилась.

"В последние четыре года это уже пятая попытка экстремистов устроить в Грузии "Нацмайдан", поэтому у нас есть ответственность перед избирателями навсегда избавить страну от коллективного нацдвижения", - подчеркнул Кобахидзе.

Он пояснил, что под "коллективным нацдвижением" подразумеваются соответствующие радикальные политические партии, все иностранные агенты в Грузии, экстремистские группировки, "действующие по указке и финансированию иностранных спецслужб". Кобахидзе отметил, что под категорию коллективного нацдвижения подпадает и один из университетов в Тбилиси, присвоенный семьей бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также некоторые неправительственные организации.

Глава правительства поблагодарил всех сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, которые провели накануне, по его выражению, "ювелирную спецоперацию" предотвратившую попытку насильственного изменения конституционного строя.

"Я призываю, к примеру, немцев, французов, голландцев взять пример с нашего МВД, когда им придется сталкиваться с такими вызовами", - сказал Кобахидзе.

Накануне МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомет и слезоточивый газ против протестующих.

Кобахидзе заявил, что все участники попытки штурма президентского дворца будут идентифицированы и преданы суду.

Одним из организаторов митинга стал оперный певец Паата Бурчуладзе, другим - бывший генпрокурор в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили Муртаз Зоделава.