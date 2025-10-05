В ЕС раскритиковали муниципальные выборы в Грузии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и член Еврокомиссии по расширению Евросоюза Марта Кос призвали власти и оппозиционные политические силы Грузии к сдержанности в период после муниципальных выборов.

"Эта суббота (4 октября - ИФ) в Грузии стала днем местных выборов, которые прошли на фоне масштабного подавления инакомыслия. Многомесячные рейды на независимые СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, тюремное заключение оппонентов и активистов, а также внесение поправок в избирательный кодекс в пользу правящей партии резко снизили вероятность проведения конкурентных выборов", - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении высокопоставленных представителей ЕС.

По их словам, "отказ грузинских властей своевременно пригласить международных наблюдателей, в частности, БДИПЧ ОБСЕ, подорвал прозрачность избирательного процесса и помешал проведению достоверного международного мониторинга". Местные организации также воздержались от наблюдения из-за репрессивной обстановки, сказано в заявлении.

"Мы призываем к освобождению всех произвольно задержанных. Необходим конструктивный и инклюзивный диалог с участием всех политических деятелей и гражданского общества, и мы призываем все стороны воздержаться от насилия", - подчёркивается в документе.

В нем также "решительно отвергается и осуждается дезинформация о роли ЕС в Грузии" в ходе избирательной кампании и "осуждаются личные нападки" на посла ЕС в Тбилиси.