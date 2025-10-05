Премьер Грузии призвал европейских политиков смириться с победой "Грузинской мечты"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал европейских политиков, в том числе президента Молдавии Майю Санду, воспринять как должное успех правящей партии "Грузинская мечта" на прошедших 4 октября местных выборах.

"Своё лицо показывают конкретные европейские политики, в том числе и дипломаты. Хочу напомнить всем: в ближайшие три года до следующих выборов партия "Грузинская мечта" будет находиться у власти, поэтому призываю их смириться с этой конкретной ситуацией", - прокомментировал Кобахидзе в воскресенье на брифинге заявления группы европейских политиков о поддержке лиц, предпринявших накануне попытку проникнуть в резиденцию президента Грузии в Тбилиси.

Касаясь, в частности, заявления Санду о поддержке действий грузинской оппозиции, Кобахидзе отметил, что, несмотря на подобное заявление, Грузия остается в одностороннем режиме дружбы с Молдовой, в которой сегодня "трагическое положение".

"Власти Молдовы заявляют о желании продолжить евроинтеграцию, но вместе с тем этот курс поддерживают лишь 45% граждан, что было зафиксировано на проведённом референдуме. Желать вступить в Евросоюз и оставаться в составе СНГ - полный абсурд", - отметил грузинский премьер.

Как сообщало МВД Грузии, накануне участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомёт и слезоточивый газ против протестующих.