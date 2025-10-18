Что случилось этой ночью: суббота, 18 октября

Трамп призвал Москву и Киев остановиться "на линии фронта", отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk, проявил интерес к тоннелю между РФ и США

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину остановить боевые действия "на линии фронта". По мнению Трампа, в противном случае все будет "слишком сложно". "И обе стороны должны вернуться домой, к своим семьям", - сказал американский лидер.

- Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине удастся завершить, не прибегая к передаче Киеву ракет Tomahawk. По данным портала Axios, американский президент сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что не намерен поставлять эти ракеты, по крайней мере на данный момент.

- Трамп назвал интересной идею прокладки тоннеля между Россией и США. "Я услышал об этом только сейчас. Это интересно. Мы будем вынуждены подумать об этом", - ответил американский лидер на соответствующий вопрос журналиста. Озвучивший идею накануне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждение туннеля, соединяющего Чукотку с американским штатом Аляска, продолжится.

- Российские военные уничтожили за ночь 41 украинский БПЛА над Московской, Брянской, Калужской, Белгородской, Орловской, Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями, Башкортостаном и Черным морем. Накануне вечером было сбито 29 беспилотников ВСУ над Воронежской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Орловской, Курской и Ростовской областями.

В ночь на субботу вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля, Калуги, Самары, Ульяновска, Пензы и Уфы.