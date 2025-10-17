Поиск

Дмитриев заявил, что обсуждение проекта туннеля между Россией и США продолжится

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждение строительства туннеля между Россией и американским штатом Аляска продолжится.

"Вчера предложили обсудить строительство туннеля между Россией и Аляской - идеи, заложенной еще в советскую эпоху. Современные технологии позволяют реализовать проект быстрее и эффективнее, преимущественно за счёт внешних инвесторов", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

"Президент Трамп назвал идею "интересной". Зеленскому она, мягко говоря, не по душе. Обсуждение проекта продолжится", - отметил Дмитриев.

Ранее он заявил, что соединяющий Россию и США через Берингов пролив туннель реально построить меньше, чем за 8 лет, затратив менее $8 млрд.

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал интересной идею пробурить такой туннель. "Туннель между Россией и Аляской? Я услышал об этом только сейчас. Это интересно. Мы будем вынуждены подумать об этом", - сказал Трамп в Белом доме в ответ на вопрос журналиста.

