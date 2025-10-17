Поиск

Трамп надеется завершить украинский конфликт, не прибегая к поставке "Томагавков"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное разрешение Украине наносить удары вглубь РФ стало бы эскалацией ситуации, однако он намерен обсудить этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Вы правы, это было бы эскалацией, но мы будем говорить об этом", - сказал Трамп в ходе встречи с Зеленским, отвечая на вопрос о том, позволит ли его администрация наносить Украине удары вглубь РФ.

Трамп также выразил надежду, что ему удастся завершить украинский конфликт, и до передачи "Томагавков" дело не дойдет.

"Нам бы было лучше, если бы им были не нужны "Томагавки", мы бы лучше увидели завершение войны", - отметил президент США.

"Нам нужны "Томагавки", и нам нужно много другого оружия, которое мы отправляем Украине. Это одна из причин, по которой мы хотим завершения этой войны", - заявил американский лидер.

Он заявил, что США продают ЕС много оружия для передачи Украине, но делают это исключительно для того, чтобы ускорить завершение конфликта.

