Росавиация сняла ограничения в семи аэропортах

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Нижнего Новгорода (Стригино), Тамбова (Донское), Ярославля (Туношна), Калуги (Грабцево), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Пензы возобновили прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, направлявшихся в Нижний Новгород, два самолета, летевших в Самару, и один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск.

В настоящее время не обслуживает рейсы аэропорт Уфы.

Росавиация аэропорты ограничения
