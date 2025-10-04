В правящей партии "Грузинская мечта" празднуют победу на местных выборах

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Грузии завершились выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых в 64 муниципалитетах избираются члены муниципальных собраний и мэры 64 городов.

Ровно в 20:00 (19:00 мск) все избирательные участки были закрыты.

В ЦИК Грузии заявляют, что грубых нарушений в ходе выборов зафиксировано не было. Окончательные итоги выборов ЦИК обнародует в ближайшие часы.

В правящей партии "Грузинская мечта" уже празднуют победу, в том числе и избрание мэром Тбилиси Кахи Каладзе. Выступая перед собравшимся активом, почетный председатель партии Бидзина Иванишвили поздравил своих сторонников с победой на выборах.