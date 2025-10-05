Поиск

Полиция задержала организаторов акции протеста в Тбилиси

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники криминальной полиции Грузии прибыли в тбилисскую клинику задержания одного из организаторов акции протеста оперного певца Паату Бурчуладзе, сообщают грузинские СМИ.

Отмечается, что накануне вечером Бурчуладзе увезли с митинга на скорой помощи в клинику для обследования в связи с "интоксикацией слезоточивым газом".

"Я пройду обследование у врачей и обязательно вернусь к митингующим", - сказал Бурчуладзе журналистам.

Кроме того, на проспекте Руставели у здания парламента задержаны и другие организаторы митинга - Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе.

Участники акции протеста в Тбилиси подожгли баррикаду близ резиденции президента

Оппозиционеры в Тбилиси предприняли попытку штурма президентского дворца

СМИ узнали, что израильская армия пока остается в секторе Газа

ЕС планирует включить в санкционные списки по России еще 120 танкеров

План Трампа есть, но как его осуществить не ясно

