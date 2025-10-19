Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 октября

ХАМАС обвиняет Нетаньяху в нарушении условий соглашения, альпинист погиб на Эльбрусе, "Локомотив" разгромил "ЦСКА"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США проинформировали страны-посредники о нарушениях ХАМАС соглашения по Газе. ХАМАС, в свою очередь, обвиняет в нарушении соглашения Нетаньяху .

- Альпинист из Коста-Рики умер на горе Эльбрус. Спасатели проводят операцию по эвакуации тела.

- Трамп заявил, что на уничтоженной США подлодке находились наркоторговцы с грузом. По его словам, плавсредство было нагружено, в основном, фентанилом, из-за которого могли пострадать до 25 тыс. человек.

- Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня. Об этом сообщает МИД Катара.

- "Локомотив" разгромил "ЦСКА" в матче РПЛ со счетом 3:0. Дмитрий Воробьев забил уникальный гол почти с нулевого угла к линии ворота.

- В Эстонии пройдут местные выборы. Впервые в них не примут участие постоянно проживающие в республике граждане России и Белоруссии.

Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета и убийстве

США проинформировали страны-посредники о нарушениях ХАМАС соглашения по Газе

Трамп заявил, что на уничтоженной США подлодке находились наркоторговцы с грузом

Что произошло за день: суббота, 18 октября

Дубай оказался местом проведения запрещенного судом РФ разбирательства Wintershall против России

СМИ сообщили, что Египет, скорее всего, возглавит международные стабилизационные силы в Газе

FT сообщает, что операция США может привести Венесуэлу к гражданской войне

CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее

В Тегеране заявили, что одобряющая соглашение по ИЯП резолюция СБ ООН утратила силу

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

