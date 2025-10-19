Поиск

В Эстонии пройдут местные выборы

Впервые в них не примут участие постоянно проживающие в республике граждане России и Белоруссии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии в воскресенье пройдут местные выборы, на которых впервые не смогут проголосовать постоянно проживающие в республике граждане России и Белоруссии.

Как сообщила республиканская избирательная комиссия, предстоит избрать членов городских и уездных собраний из 9 665 кандидатов.

Голосование пройдет с 9:00 до 20:00 (местное время). До этого в республике уже прошло досрочное и электронное голосование. После завершения голосования в 20:00 начнется подсчет как бумажных, так и электронных бюллетеней.

Согласно обнародованному в субботу предвыборному прогнозу Института социальных исследований, ожидается успешное выступление партии Центра, которая может одержать прежде всего победу в столице республики и за которую традиционно голосует большинство русскоговорящего населения.

Предвидя возрастающую популярность центристов, в мае нынешнего года под предлогом угрозы для безопасности парламент принял поправку в Закон о выборах, лишающую граждан третьих стран права голоса на местных выборах. Главным образом изменение закона касается проживающих в Эстонии на постоянной основе граждан России и Белоруссии, которые ранее имели право участвовать в голосовании на муниципальных выборах.

По данным министерства внутренних дел, если до внесения поправок в Конституцию в Эстонии насчитывалось 1 млн 073 тыс. 323 человека, обладающих правом голоса, то сейчас их 1 млн 001 тыс. 496. Это означает, что потенциальный электорат сократился на 71 827 человек или на примерно 7%, большинство из лишенных голоса проживает в столичном регионе Харьюмаа - 35 540 человек.

Резко сократилось число избирателей и в приграничном с Россией северо-востоке страны, где в основном проживает русскоговорящее население. Так, в городе Силламяэ не могут голосовать почти 43% тех, кто ранее имел право голоса, в Нарве - 36 процентов.

При этом, на следующих муниципальных выборах права голоса будут лишены и постоянно проживающие в стране лица без гражданства.

По данным МВД, по состоянию на 1 ноября 2024 года в Эстонии проживало 78 623 гражданина России, 2667 граждан Белоруссии и 60 517 лиц без гражданства, имеющих действительные разрешения на проживание и вид на жительство. Всего в стране проживает более 1,3 млн человек.


