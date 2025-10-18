Трамп заявил, что на уничтоженной США подлодке находились наркоторговцы с грузом

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - На подлодке, по которой ранее на этой неделе нанесли удар американские военные, находились известные наркоторговцы, перевозившие фентанил в больших количествах, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Разведка США подтвердила, что плавсредство было полностью нагружено, в основном, фентанилом и другими нелегальными наркотиками. На нем находились известные наркотеррористы. Двое из них были убиты... Двух выживших возвращают в их страны - Эквадор и Колумбию - для задержания и судебного преследования", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп уточнил, что подлодка двигалась в сторону США. По его словам, если бы субмарина достигла берегов страны, от находящихся на борту наркотиков могли бы погибнуть как минимум 25 тыс. человек.

Президент США добавил, что американские военные не пострадали в ходе операции.

В пятницу Трамп подтвердил факт уничтожения этой подводной лодки.

"Мы атаковали подлодку, и это была перевозящая наркотики подлодка, построенная специально для транспортировки больших объемов наркотиков", - заявил он.

В четверг CNN сообщал, что США нанесли удар по судну в Карибском море, предположительно, перевозившему наркотики. Отмечалось, что в результате удара погибли не все члены экипажа, что стало первым подобным случаем.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.