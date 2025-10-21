Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 21 октября

Атака БПЛА на Ростовскую область, ограничения на полеты в девяти аэропортах РФ, Сбербанк повысил ставки по вкладам физлиц

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ростовская область в ночь на вторник подверглась массированной атаке БПЛА. В Ростове-на-Дону в результате падения беспилотника на два частных дома пострадал местный житель. В Батайске разрушена стена многоквартирного дома, повреждены торговые павильоны, автомобили, а также здание частного медцентра. В хуторе Недвиговка повреждена линия электропередачи, населенный пункт временно обесточен.

- Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Сочи, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. К утру они были сняты.

- США ожидают усиления экономического давления на РФ со стороны G7, заявил министр финансов США Скотт Бессент. По информации Минфина США, в ходе встречи с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем Бессент подчеркнул, что администрация Дональда Трампа рассчитывает на активное участие Европы в этом процессе.

- Власти Болгарии разрешат самолету с президентом РФ Владимиром Путиным пролететь через воздушное пространство страны для участия во встрече с Дональдом Трампом в Будапеште в случае ее проведения. Об этом заявил глава МИД Болгарии Георг Георгиев.

- Сбербанк с 21 октября повышает ставки по вкладам физлиц. Максимальная ставка для большинства клиентов со сроком размещения средств на три месяца вырастет на 0,5 п.п. и составит 16% годовых. На этот же срок максимальная ставка для клиентов уровня "СберПремьер" составит 16,1%, "СберПервый" - 16,2%.

- Кабмин Японии во главе с Сигэру Исибой ушел в отставку в преддверии запланированного на вторник парламентского голосования по кандидатуре нового премьера, сообщило агентство "Киодо".

