Болгария готова пропустить самолет Путина для встречи с Трампом в Венгрии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти Болгарии разрешат российскому самолету с президентом РФ Владимиром Путиным на борту пролететь через болгарское воздушное пространство для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште в случае ее проведения, заявил глава МИД Болгарии Георг Георгиев.

"Когда предпринимаются усилия для достижения мира, и условие для этого - проведение такой встречи, то наиболее логично - посредничать этой встрече всеми возможными способами", - приводят европейские СМИ слова Георгиева.

"Как предлагается проводить встречу, если один из участников не может на нее попасть?" - продолжил он.

При этом, представитель болгарских властей заявил изданию Euractiv, что пока со стороны Москвы такого запроса не поступало. Издание также напоминает, что у Болгарии нет общей границы с Венгрией, но Венгрия и Болгария граничат с Сербией.

16 октября президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Трамп после этого заявил, что страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча президентов двух стран в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан со своей стороны заявил, что уже поручил сформировать комитет по организации этого саммита.