Бессент заявил, что США ждут усиления экономического давления на РФ со стороны G7

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент во время встреч с коллегами из Германии, Великобритании, Канады и ЕС настаивал на усилении экономического давления стран G7 на Россию, сообщает Минфин.

Согласно релизу, опубликованному на сайте финансового ведомства, в ходе встречи с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем Бессент подчеркнул, что администрация США ожидает от Европы "активного усиления давления G7 на Россию".

О том, что администрация Трампа ожидает, что "Европа возглавит усиление давления на Россию посредством скоординированных усилий G7" глава Минфина США также заявил на встречах с министром финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз и еврокомиссаром по экономике и производительности Валдисом Домбровскисом.

На встрече с министром финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань также подчеркнул, что администрация ожидает, что "Канада, наряду с Европой и Великобританией, усилит экономическое давление на Россию посредством скоординированных усилий G7".

