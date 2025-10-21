Житель Ростова-на-Дону ранен при атаке украинского БПЛА

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В результате падения БПЛА на два частных дома в Ростове-на-Дону пострадал местный житель, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"В Ростове-на-Дону из падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы региона.

Пострадавший госпитализирован.

Также губернатор сообщил о повреждении линии электропередачи в результате падения БПЛА в хуторе Недвиговка Мясниковского района. Хутор обесточен, на место происшествия едут оперативные службы.

Ранее Слюсарь сообщил, что в Батайске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом. Пострадавших нет, из дома эвакуировали 20 человек.