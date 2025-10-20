Каллас считает, что Совет ЕС продвинулся в вопросе использования российских активов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Евросоюза в Совете ЕС, заседавшем 20 октября в Люксембурге, продвинулись в обсуждении использования российских замороженных активов для Украины, заявила на пресс-конференции после заседания глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Украина нуждается в большей военной поддержке, но также и в большей финансовой помощи. Министры сегодня обсуждали предложение (Европейской - ИФ) комиссии мобилизовать замороженные российские активы для непосредственных потребностей (украинской - ИФ) обороны", - сказала Каллас.

По ее словам, главы МИД стран ЕС выразили "ясную поддержку" этой инициативе.

"И очень важно, что мы смогли продвинуться в этом плане, чтобы ответить на соответствующие юридические и бюджетные требования", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны.