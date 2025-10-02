Премьер-министр Бельгии не хочет, чтобы его страна одна отвечала за судьбу российских активов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал от всех европейских лидеров гарантий вплоть до подписания обязывающего документа, что они разделят с его страной риски в случае использования замороженных активов России для финансирования кредитов Украине. Об этом сообщают бельгийские СМИ.

"Я хочу, чтобы все это осознавали, и я хочу получить подпись, подтверждающую, что мы действуем вместе, что бы ни случилось, куда бы это ни привело и с чем бы мы ни столкнулись", - заявил он на пресс-конференции в Копенгагене в контексте саммита Европейского политического сообщества, обсуждавшего в качестве одной из главных тем помощь Украине.

У главы федерального правительства Бельгии "есть вопросы" к предложению Еврокомиссии о новом варианте использования замороженных российских активов в пользу Украины.

"Бесплатных денег не бывает. У всего всегда есть последствия, - сказал де Вевер. - Вчера я объяснил моим коллегам, что хочу получить от них подпись, означающую: если мы возьмем деньги (...) и используем их, мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так".

Де Вевер указал на цифры: предполагается дать заем Украине в 140 млрд евро за счет 170 млрд евро российского Центробанка, заблокированных в Бельгии. По его словам, российские активы на 160 млрд евро заморожены в других странах, "и никто никогда об этом не говорит".

В Копенгагене 1 октября прошел неформальный саммит Евросоюза, после которого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран ЕС проявили интерес к ее предложению о "репарационном кредите" для Украины за счет замороженных российских активов.

"Состоялся первый качественный обмен мнениями, и это только начало дискуссии. Понадобится доработать предложение. Но я была рада видеть интерес руководителей к этой концепции, и мы интенсифицируем обсуждения", - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что нельзя возлагать на Бельгию, в которой в депозитарии Euroclear хранится львиная доля замороженных российских активов, все риски, связанные с реализацией предложения ЕК. По ее словам, "риски должны лечь на более широкие плечи". Так она ответила на вопрос о том, что ее идея "репарационного кредита" сдержанно воспринимается рядом стран ЕС, в частности, Бельгией.