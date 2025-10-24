Что случилось этой ночью: пятница, 24 октября

Саммит ЕС в Брюсселе, арест главы агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова, атака БПЛА на Красногорск

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Евросоюз в 2025 г. выделил Киеву 20,5 млрд евро и пообещал продолжать осуществлять "регулярную и предсказуемую финансовую поддержку Украины в долгосрочной перспективе". Об этом говорится в материалах саммита.

- На саммите ЕС в четверг не удалось принять решение по замороженным российским активам, обсуждение продолжится в декабре, сообщило Bloomberg.

- Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп ищет способы оказать давление не только на Россию, но и на Украину, чтобы убедить сесть за стол переговоров.

- Пять человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки БПЛА на жилой дом в подмосковном Красногорске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал главу агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова по обвинению в мошенничестве.

- Минобороны РФ сообщило, что российские истребители Су-30 совершили учебно-тренировочный полет над Калининградской областью. Он был выполнен согласно правилам, нарушения границ других государств не было.

- Аргентинский футболист Лионель Месси подписал новое соглашение с "Интер Майами". Контракт будет действовать до 2028 г.