Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 24 октября

Саммит ЕС в Брюсселе, арест главы агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова, атака БПЛА на Красногорск

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Евросоюз в 2025 г. выделил Киеву 20,5 млрд евро и пообещал продолжать осуществлять "регулярную и предсказуемую финансовую поддержку Украины в долгосрочной перспективе". Об этом говорится в материалах саммита.

- На саммите ЕС в четверг не удалось принять решение по замороженным российским активам, обсуждение продолжится в декабре, сообщило Bloomberg.

- Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп ищет способы оказать давление не только на Россию, но и на Украину, чтобы убедить сесть за стол переговоров.

- Пять человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки БПЛА на жилой дом в подмосковном Красногорске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал главу агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова по обвинению в мошенничестве.

- Минобороны РФ сообщило, что российские истребители Су-30 совершили учебно-тренировочный полет над Калининградской областью. Он был выполнен согласно правилам, нарушения границ других государств не было.

- Аргентинский футболист Лионель Месси подписал новое соглашение с "Интер Майами". Контракт будет действовать до 2028 г.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Саммит ЕС подтвердил обещания Евросоюза оказывать финансовую помощь Украине

Трамп призвал подождать несколько месяцев, чтобы оценить ущерб от санкций против РФ

Лидеры ЕС не приняли решения по российским активам, перенесли его на декабрь

В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем

В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем

Что произошло за день: четверг, 23 октября

Папа римский и Карл III совместно провели богослужение в Ватикане

Папа римский и Карл III совместно провели богослужение в Ватикане

Из-за шторма "Бенжамен" во Франции без света остались 140 тыс. домохозяйств

Из-за шторма "Бенжамен" во Франции без света остались 140 тыс. домохозяйств

США и ЕС объявили о новых санкциях против России. Обобщение

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7422 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });