Поиск

Российские Су-30 совершили учебно-тренировочный полет над Калининградской областью

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что российские истребители Су-30 совершили в четверг учебно-тренировочный полет над Калининградской областью, полет выполнен согласно правилам, нарушения границ других государств не было.

"23 октября российские истребители Су-30 совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области", - заявили в ведомстве.

"Полеты проходили в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении.

Калининградская область Минобороны Су-30
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Что произошло за день: четверг, 23 октября

Мединский подтвердил обмен телами погибших военнослужащих между РФ и Украиной

Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач

Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач

Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары дальнобойным оружием вглубь РФ

Минфин предложил утвердить электронные документы для подтверждения легальности алкоголя

Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии

Военная операция на Украине

Двенадцать человек ранены при атаке БПЛА на Белгород и пригород

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7418 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });