Российские Су-30 совершили учебно-тренировочный полет над Калининградской областью

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что российские истребители Су-30 совершили в четверг учебно-тренировочный полет над Калининградской областью, полет выполнен согласно правилам, нарушения границ других государств не было.

"23 октября российские истребители Су-30 совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области", - заявили в ведомстве.

"Полеты проходили в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении.