Литва снова закрыла границу с Белоруссией

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Литва на неопределенный срок закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией, сообщила Служба охраны государственной границы при литовском МВД.

"В воскресенье примерно с 22:10 временно остановлен пропуск транспортных средств и лиц через пограничные пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай в связи с залетом метеозондов в Литву из Беларуси", - говорится в сообщении.

На утро понедельника литовско-белорусская граница остается закрытой.

Литва на минувшей неделе трижды временно останавливала оформление в пунктах пропуска на границе с Белоруссией, в связи с тем, что службы фиксировали прилет с белорусской территории метеозондов с контрабандой. Также временно закрывалась литовско-белорусская граница, а также приостанавливал работу аэропорт Вильнюса. Временному поверенному в делах Белоруссии в Литве после этих случаев вручались ноты протеста.

Позже президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене заявили, что не исключают возможности закрыть границу с Белоруссией на длительный срок.